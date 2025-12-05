Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минцифры анонсировало отказ от входа по SMS на «Госуслуги»

Из-за мошенников доступ будут постепенно переводить в Max
Ведомости

В Минцифры подтвердили отказ от SMS-сообщений при входе в мобильную версию портала «Госуслуг» в пользу мессенджера Max. Об этом сообщили на сайте министерства.

Решение объяснили растущим числом мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают коды для входа третьим лицам.

При входе через Маx чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, то он не выдаст код и предупредит об опасности.

Минцифры расширило «белый список» сайтов

Технологии / Интернет и digital

Пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства. В декстопной версии подтверждение привычным способом работает. Вторым фактором защиты можно выбрать одноразовый код из специального приложения или биометрию.

Ранее СМИ сообщали, что ряд пользователей при входе на «Госуслуги» получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения. Возможности пропустить этот шаг нет.

Минцифры сообщало об одноразовых кодах для входа в «Госуслуги» через мессенджер еще в августе. В ведомстве предупредили, что через Max можно получить код для второго фактора защиты аккаунта. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи будет использоваться только СМС-сообщение.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её