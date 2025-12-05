Минцифры анонсировало отказ от входа по SMS на «Госуслуги»

Минцифры сообщало об одноразовых кодах для входа в «Госуслуги» через мессенджер еще в августе. В ведомстве предупредили, что через Max можно получить код для второго фактора защиты аккаунта. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи будет использоваться только СМС-сообщение.