Минцифры анонсировало отказ от входа по SMS на «Госуслуги»Из-за мошенников доступ будут постепенно переводить в Max
В Минцифры подтвердили отказ от SMS-сообщений при входе в мобильную версию портала «Госуслуг» в пользу мессенджера Max. Об этом сообщили на сайте министерства.
Решение объяснили растущим числом мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают коды для входа третьим лицам.
При входе через Маx чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, то он не выдаст код и предупредит об опасности.
Пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства. В декстопной версии подтверждение привычным способом работает. Вторым фактором защиты можно выбрать одноразовый код из специального приложения или биометрию.
Ранее СМИ сообщали, что ряд пользователей при входе на «Госуслуги» получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения. Возможности пропустить этот шаг нет.
Минцифры сообщало об одноразовых кодах для входа в «Госуслуги» через мессенджер еще в августе. В ведомстве предупредили, что через Max можно получить код для второго фактора защиты аккаунта. Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи будет использоваться только СМС-сообщение.