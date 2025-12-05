Минцифры расширило «белый список» сайтов
Минцифры расширило «белый список» сайтов, которые остаются доступными при ограничениях мобильной связи и интернета. В обновленный перечень вошли региональные сервисы, сайты Центробанка, операторов связи, ряд СМИ и другие ресурсы.
В министерстве уточнили, что список дополнили онлайн-ресурсы Банка России, операторов «Сбермобайл», «Т-мобайл» и «Эр-телеком», платформы «Россия – страна возможностей», федеральной системы «Молодежь России» и проекта «Твой ход», сервис недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь сателлит», а также онлайн-кинотеатр Okko.
По данным Минцифры, работа над пополнением перечня ведется постоянно. Он формируется из наиболее востребованных российских интернет-ресурсов, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с структурами, отвечающими за безопасность. Иных способов включения сайта в список не предусмотрено. Обязательное условие – размещение всех вычислительных мощностей на территории России.
Первый список Минцифры представило 5 сентября. В него вошли соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Rutube, Avito, «Госуслуги», сайты правительства и президента, федеральная платформа дистанционного электронного голосования, а также личные кабинеты крупных операторов связи и «Ростелекома». Следующее дополнение было 14 ноября. Тогда в список вошли: сайты госорганов, «Почта России», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД, «Туту.ру», а также ряд СМИ.