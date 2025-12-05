Минцифры расширило «белый список» сайтов

По данным Минцифры, работа над пополнением перечня ведется постоянно. Он формируется из наиболее востребованных российских интернет-ресурсов, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с структурами, отвечающими за безопасность. Иных способов включения сайта в список не предусмотрено. Обязательное условие – размещение всех вычислительных мощностей на территории России.