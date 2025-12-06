Газета
Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Roblox

На популярной американской платформе распространяют экстремистские материалы
Ведомости

Оснований для разблокировки американской интернет-платформы Roblox в России сейчас нет. Об этом сообщили «РИА Новости» в Роскомнадзоре.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox. По данным ведомства, на платформе выявили множество материалов, которые пропагандируют экстремистскую и террористическую деятельность, содержат призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганду ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В 2025 г. на основании решений уполномоченных органов Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

Ранее в этот же день российские игроки пожаловались на сбой в работе Roblox. 46% пользователей заявили о сбое в работе мобильного приложения игры, 35% – о сбое в работе сайта.

