Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Трамп разрешит Nvidia поставлять в Китай чипы H200

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что разрешит американской корпорации Nvidia возобновить поставки чипов H200 в Китай и другие страны. Об этом он заявил в Truth Social.

Поставки будут осуществляться проверенным клиентам при условии соблюдения требований нацбезопасности.

«25% будет выплачено США. Эта политика поддержит рабочие места в Америке, укрепит производство в США и принесет пользу американским налогоплательщикам», – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что министерство торговли США работает над тем, чтобы применить аналогичный подход к другим крупным чипмейкерам, включая AMD и Intel.

29 октября Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн и стала самой дорогой публичной компанией мира. Акции производителя чипов увеличились на 3,5% до $208,05 за бумагу, после того как Трамп заявил о намерении обсудить с Си вопрос экспорта чипов корпорации в Китай.

На следующий день Трамп и Си провели в южнокорейском Пусане первые очные переговоры после возвращения президента США в Белый дом в январе 2025 г. Лидеры проговорили 1 час 40 минут. По итогам встречи Трамп заявил, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте