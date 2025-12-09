Трамп разрешит Nvidia поставлять в Китай чипы H200
Президент США Дональд Трамп сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что разрешит американской корпорации Nvidia возобновить поставки чипов H200 в Китай и другие страны. Об этом он заявил в Truth Social.
Поставки будут осуществляться проверенным клиентам при условии соблюдения требований нацбезопасности.
«25% будет выплачено США. Эта политика поддержит рабочие места в Америке, укрепит производство в США и принесет пользу американским налогоплательщикам», – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что министерство торговли США работает над тем, чтобы применить аналогичный подход к другим крупным чипмейкерам, включая AMD и Intel.
29 октября Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн и стала самой дорогой публичной компанией мира. Акции производителя чипов увеличились на 3,5% до $208,05 за бумагу, после того как Трамп заявил о намерении обсудить с Си вопрос экспорта чипов корпорации в Китай.
На следующий день Трамп и Си провели в южнокорейском Пусане первые очные переговоры после возвращения президента США в Белый дом в январе 2025 г. Лидеры проговорили 1 час 40 минут. По итогам встречи Трамп заявил, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10».