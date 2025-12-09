Трамп разрешит Nvidia поставлять в Китай чипы H200

29 октября Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн и стала самой дорогой публичной компанией мира. Акции производителя чипов увеличились на 3,5% до $208,05 за бумагу, после того как Трамп заявил о намерении обсудить с Си вопрос экспорта чипов корпорации в Китай.