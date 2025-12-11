Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI
Walt Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI и позволит стартапу использовать персонажей из своих франшиз. Об этом пишет Reuters.
По соглашению, Sora и ChatGPT начнут создавать видеоролики с использованием персонажей Disney, таких как Микки Маус, Золушка и Муфаса, начиная с начала 2026 г. Соглашение не распространяется на использование изображений или голосов актеров.
«Благодаря сотрудничеству с OpenAI мы будем продуманно и ответственно расширять охват наших историй с помощью генеративного искусственного интеллекта, уважая и защищая при этом создателей и их произведения», – сказал гендиректор Disney Боб Айгер.
Источник агентства, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Айгер и основатель OpenAI Сэм Альтман обсуждали сделку несколько лет назад, когда искали способ «более наглядно продемонстрировать потенциал генеративного ИИ в сочетании с персонажами и историями Disney».
7 октября Financial Times сообщила, что OpenAI заключила сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей ИИ на сумму более $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость.
В том числе OpenAI заключила контракты с технологическими корпорациями AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Сделки с Nvidia и AMD могут стоить компании $500 млрд и $300 млрд соответственно, сделка с Oracle – $300 млрд, с CoreWeave – более $22 млрд.
Осенью OpenAI выпустила новую версию нейросети по генерации видеороликов Sora 2. Также OpenAI может запустить отдельное приложение для просмотра сгенерированных ИИ видеороликов на базе Sora 2, писал Wired.