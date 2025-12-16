Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

ЦПК: российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции

Ведомости

Российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции, заявил российский космонавт, замначальника Центра подготовки космонавтом (ЦПК) имени Гагарина Олег Новицкий в рамках программы «100 проектов будущего России».

«Реакция будет самая положительная», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Новицкий добавил, что подготовка наверняка начнется заранее.

12 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов говорил, что станция будет предназначена для многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности исследования и использования Луны. Строительство МНЛС планируется завершить к 2036 г.

В апреле 2025 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что к работе по созданию станции России и Китая присоединились 13 стран, включая государства БРИКС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её