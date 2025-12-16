ЦПК: российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции
Российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции, заявил российский космонавт, замначальника Центра подготовки космонавтом (ЦПК) имени Гагарина Олег Новицкий в рамках программы «100 проектов будущего России».
«Реакция будет самая положительная», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Новицкий добавил, что подготовка наверняка начнется заранее.
12 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов говорил, что станция будет предназначена для многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности исследования и использования Луны. Строительство МНЛС планируется завершить к 2036 г.
В апреле 2025 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что к работе по созданию станции России и Китая присоединились 13 стран, включая государства БРИКС.