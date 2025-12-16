ЦПК: российские космонавты готовы работать на будущей лунной станции

12 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов говорил, что станция будет предназначена для многоцелевых научно-исследовательских работ, в частности исследования и использования Луны. Строительство МНЛС планируется завершить к 2036 г.