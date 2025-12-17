Власти могут закрыть информацию о производителях БПЛА и их комплектующих

В августе стало известно, что в секторе беспилотной авиации заработные платы выросли почти на 20% в первом полугодии 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. Тогда самыми высокооплачиваемыми специалистами в этой области стали менеджеры по продажам услуг и разработчики систем автоматического управления. Их доход за месяц во II квартале составил 450 000 и 270 000 руб. соответственно.