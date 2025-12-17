Власти могут закрыть информацию о производителях БПЛА и их комплектующих
Минпромторг рассматривает возможность ограничения доступа к информации о производителях беспилотных систем в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к ведомству. По словам одного из них, обсуждаются меры не только для производителей дронов, но и их комплектующих.
Собеседники газеты не раскрыли, на какой стадии находится обсуждение этого вопроса.
По словам адвоката и научного сотрудника Центра экономико-правовой экспертизы МГУ Кирилла Дозмарова, ограничение доступа к сведениям из ЕГРЮЛ будет означать, что эти данные нельзя будет получить через выписки, открытые сервисы ФНС и другие подобные ресурсы.
В постановлении правительства №729 перечислены типы сведений, доступ к которым может быть ограничен. Они включают данные о генеральном директоре, участниках юридического лица, размере и структуре долей, корпоративном договоре, выгодоприобретателях и других аспектах, а также информацию о некоторых сделках и документах, уточняет юрист.
Основатель и генеральный директор консалтинговой группы vvCube и глава рабочей группы по беспилотным системам при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Вадим Ткаченко отметил, что уже существует закрытый перечень организаций, для которых сведения из ЕГРЮЛ могут быть ограничены. Например, закрыты данные о компаниях, расположенных в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).
Президент РФ Владимир Путин 27 ноября говорил, что Россия совершила революцию в области производства беспилотной авиатехники.
В августе стало известно, что в секторе беспилотной авиации заработные платы выросли почти на 20% в первом полугодии 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. Тогда самыми высокооплачиваемыми специалистами в этой области стали менеджеры по продажам услуг и разработчики систем автоматического управления. Их доход за месяц во II квартале составил 450 000 и 270 000 руб. соответственно.