В мессенджере Мax зарегистрировались 75 млн пользователей

Ведомости

С момента запуска приложения в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей. Среднесуточная аудитория мессенджера в декабре достигла 45 млн человек. Об этом сообщили в компании.

Кроме того, пользователи отправили более 6,5 млрд сообщений и совершили более 2 млрд звонков с момента запуска Мax.

Блогеры, компании и госорганизации создали более 122 000 публичных каналов в Мax с более чем 35 млн подписчиков. Среди лидеров по аудитории – «Кремль. Новости», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Mash», «РИА Новости», RT на русском и «Едим дома».

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в Мax

Технологии / Гаджеты и технологии

8 декабря в компании сообщили, что количество каналов в национальном мессенджере Max в шесть раз превысило показатель месячной давности, составив 87 700. Общее число подписчиков на все каналы превысило 28 млн человек. В Мax также появился первый канал-миллионник – «Кремль. Новости».

Функция каналов была запущена в Max в тестовом режиме 14 июля. Тестирование включает два этапа. Первый, закрытый, продолжался два месяца, в нем участвовали более 600 авторов различных тематик. Открытый этап тестирования стартовал 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» (имеющие не менее 10 000 подписчиков в одной из социальных сетей и состоящие в реестре Роскомнадзора) или организации, подключенные к «Платформе для партнеров».

