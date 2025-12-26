В России могут ограничить число виртуальных сим-карт на человека
Количество виртуальных сим-карт могут ограничить до 10 на одного человека. Это следует из законопроекта, размещенного в электронной базе Госдумы.
Проектом власти намерены защитить граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Инициативу внесло в нижнюю палату правительство.
Операторы связи с ноября получили право блокировать лишние сим-карты, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Согласно новым правилам, операторы обязаны проверить данные абонентов, заключивших договоры мобильной связи до 1 апреля 2025 г., и информацию о количестве принадлежащих им номеров.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил в сентябре, что парламент изучает вопрос ограничения числа сим-карт на человека.
С 1 сентября вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Теперь приобрести их можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.