NASA планирует возвращение экипажа Crew-11 на Землю 14 января

Сообщения о том, что NASA допускает более раннее возвращение Crew-11 с МКС, впервые появились 8 января. Тогда же NASA временно отключило две прямые трансляции с орбитальной станции, включая аудиосвязь с экипажем, а также объявило о переносе выхода в открытый космос, запланированного на утро 8 января.