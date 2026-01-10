NASA планирует возвращение экипажа Crew-11 на Землю 14 января
NASA планирует досрочное возвращение экипажа космического корабля Crew-11 на Землю 14 января. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
В состав экипажа входят астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. В госкорпорации уточнили, что окончательная дата посадки будет зависеть от готовности корабля и экипажа, а также от погодных условий.
По информации NASA, возможное досрочное возвращение связано с состоянием здоровья одного из астронавтов. В агентстве подчеркивали, что приоритетом остается безопасное выполнение миссий.
Сообщения о том, что NASA допускает более раннее возвращение Crew-11 с МКС, впервые появились 8 января. Тогда же NASA временно отключило две прямые трансляции с орбитальной станции, включая аудиосвязь с экипажем, а также объявило о переносе выхода в открытый космос, запланированного на утро 8 января.
20 декабря NASA сообщало о составе экипажа следующей миссии Crew-12. В него войдут астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй в качестве командира и пилота, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев. Старт этой миссии ожидается не раньше 15 февраля 2026 г.