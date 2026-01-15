Газета
Yadro и ВТБ импортозаместили системы хранения данных в инфраструктуре банка

Специалисты Yadro и ВТБ импортозаместили системы хранения данных (СХД) в инфраструктуре банка. Системы объемом 45 петбайт обеспечивают стабильную работу критически важных IT-сервисов банка и хранение данных. Об этом сообщил ВТБ.

В банке пояснили, что Yadro предложила ВТБ комплексное решение на базе Tatlin.Unified – платформы, созданной на собственной инженерной базе и включенной в реестр отечественного ПО Минпромторга. Для ВТБ ключевым фактором при выборе решения стали высокая отказоустойчивость, масштабируемость и возможность бесшовной интеграции с существующими сервисами, говорится в сообщении.

Yadro и ВТБ также тестируют новое поколение систем хранения данных Tatlin.afa, основанных на All-NVMe-архитектуре. Первые результаты показывают значительное улучшение производительности. Внедрение этих систем в банке может начаться в 2026 г.

Директор по развитию бизнеса Yadro Денис Каржавин отметил, что внедрение и эксплуатация семейства СХД Tatlin в инфраструктуре ВТБ подтвердили готовность решений компании к промышленным нагрузкам. 

В сентябре ВТБ приобрел 13 000 планшетов Kvadra_T от Yadro для работы с клиентами в офисах и на выездных сервисах. Сумму контракта стороны не раскрыли. Представитель Yadro уточнил, что kvadraOS может быть глубоко адаптирована под задачи заказчика и легко интегрируется с банковской IT-инфраструктурой.

