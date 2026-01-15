Yadro и ВТБ импортозаместили системы хранения данных в инфраструктуре банка

В сентябре ВТБ приобрел 13 000 планшетов Kvadra_T от Yadro для работы с клиентами в офисах и на выездных сервисах. Сумму контракта стороны не раскрыли. Представитель Yadro уточнил, что kvadraOS может быть глубоко адаптирована под задачи заказчика и легко интегрируется с банковской IT-инфраструктурой.