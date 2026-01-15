Газета
Главная / Технологии /

Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp

Ведомости

Сейчас Роскомнадзор (РКН) не видит оснований для снятия ограничений работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В конце ноября РКН начал постепенную блокировку WhatsApp, объяснив такое решение нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических преступлений и др.

22 декабря РКН сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу WhatsApp, так как он продолжает нарушать российское законодательство. Меры вводятся поэтапно, чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Если требования законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован, подчеркнули в РКН.

Читайте также:Роскомнадзор приступил к ограничению работы WhatsApp
