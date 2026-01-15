Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp

22 декабря РКН сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу WhatsApp, так как он продолжает нарушать российское законодательство. Меры вводятся поэтапно, чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Если требования законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован, подчеркнули в РКН.