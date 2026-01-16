Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Алиханов: госкорпорации будут переводить предприятия на режим темных цехов

Ведомости

Госкорпорации начнут переводить предприятия на режим темных цехов – предприятий, где производство почти полностью автоматизировано и работает без присутствия человека. Об этом сообщил «Ведомостям» министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Инициатива является одним из элементов повышения производительности, сказал он. Алиханов заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») уже заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации, вторая очередь будет завершена в 2027 г.

Министр не уточнил, каким именно госкорпорациям адресовано поручение.

Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств в России

Технологии / Наукоемкие технологии

На темных цехах работают станки и роботы, а человек выступает лишь оператором, который либо удаленно контролирует процесс, либо периодически приходит для настройки оборудования, пояснил сооснователь «Промобота» Олег Кивокурцев.

«Ведомости» писали в декабре 2025 г., что большинство российских промышленных производств (52%) покупают роботов китайского производства, а 41% – отечественного. По данным «Яндекс роботикс» и ГК «Цифра», 22% компаний используют немецких роботов, 15% – японских. По 11% производств выбирают роботов с Тайваня, из США и Швейцарии, по 7% – из Дании, Италии и Южной Кореи, 4% – из Франции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её