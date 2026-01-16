Алиханов: госкорпорации будут переводить предприятия на режим темных цехов

«Ведомости» писали в декабре 2025 г., что большинство российских промышленных производств (52%) покупают роботов китайского производства, а 41% – отечественного. По данным «Яндекс роботикс» и ГК «Цифра», 22% компаний используют немецких роботов, 15% – японских. По 11% производств выбирают роботов с Тайваня, из США и Швейцарии, по 7% – из Дании, Италии и Южной Кореи, 4% – из Франции.