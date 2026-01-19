Количество удаленных РКН запрещенных материалов в 2025 году выросло на 59%
В 2025 г. по требованию Роскомнадзора было удалено на 59% больше запрещенных материалов по сравнению с предыдущим годом. В 2025 г. доступ ограничили к 1,289 млн материалам, в то время как в 2024 г. – к 810 500, сообщил представитель ведомства «Ведомостям».
РКН проводил мониторинг контента в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.
Наиболее значительно в 2025 г. выросло количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок – на 1235%, до более чем 93 000 единиц. С ЛГБТ
16 января в РКН сообщили, что не вводили новых ограничений на работу Telegram в России. 13 августа ведомство приняло меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta ,организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Это объяснили тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.