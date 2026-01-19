Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Количество удаленных РКН запрещенных материалов в 2025 году выросло на 59%

Ведомости

В 2025 г. по требованию Роскомнадзора было удалено на 59% больше запрещенных материалов по сравнению с предыдущим годом. В 2025 г. доступ ограничили к 1,289 млн материалам, в то время как в 2024 г. – к 810 500, сообщил представитель ведомства «Ведомостям».

РКН проводил мониторинг контента в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.

Наиболее значительно в 2025 г. выросло количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок – на 1235%, до более чем 93 000 единиц. С ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – на 269%, до 170 300; с продажей алкоголя – на 190%, до свыше 18 700; с детской порнографией – на 131%, до 155 600; с пропагандой наркотиков – на 80%, до 229 300; с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность – на 60%, до 52 200.

16 января в РКН сообщили, что не вводили новых ограничений на работу Telegram в России. 13 августа ведомство приняло меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta ,организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Это объяснили тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь