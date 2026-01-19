Количество удаленных РКН запрещенных материалов в 2025 году выросло на 59%

Наиболее значительно в 2025 г. выросло количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок – на 1235%, до более чем 93 000 единиц. С ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – на 269%, до 170 300; с продажей алкоголя – на 190%, до свыше 18 700; с детской порнографией – на 131%, до 155 600; с пропагандой наркотиков – на 80%, до 229 300; с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность – на 60%, до 52 200.