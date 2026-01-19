Max начал предупреждать о звонках с незнакомых номеров

17 октября 2025 г. в Max сообщили, что Центр безопасности мессенджера в сентябре заблокировал 105 000 подозрительных аккаунтов и удалил более 350 000 вредоносных файлов. Как уточнили в компании, совместная работа Центра безопасности и МВД РФ помогла задержать девять мошенников, действовавших в разных регионах страны.