Max начал предупреждать о звонках с незнакомых номеров
Max начал предупреждать о звонках от неизвестного абонента, сообщил представитель мессенджера.
В новом обновлении во время вызова с незнакомого номера пользователь увидит уведомление «Нет в контактах». Если звонок поступает из-за границы, то на экране отобразится регион. Решение создано в рамках борьбы с мошенничеством.
По данным на 14 января, в Max зарегистрировались 85 млн пользователей. Суточный охват превысил 55 млн активных пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 млрд сообщений и созвонились 2,5 млрд раз. Пользователи записали более 200 млн видеокружков и отправили более 1 млрд стикеров.
17 октября 2025 г. в Max сообщили, что Центр безопасности мессенджера в сентябре заблокировал 105 000 подозрительных аккаунтов и удалил более 350 000 вредоносных файлов. Как уточнили в компании, совместная работа Центра безопасности и МВД РФ помогла задержать девять мошенников, действовавших в разных регионах страны.