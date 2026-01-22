Роскомнадзор ограничил доступ к 400 VPN-сервисам
Роскомнадзор ввел ограничения для 439 VPN-сервисов, что больше на 70% по сравнению с октябрем 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
РКН в конце 2025 г. начал активно блокировать дополнительные протоколы, такие как SOCKS5, VLESS и L2TP, отметило издание.
В конце 2024 г. власти запретили публиковать информацию по созданию VPN-сервисов в России. Под ограничения попали научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, блокировке не подвержена информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.
Роскомнадзор в апреле прошлого года призвал владельцев российских VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования. Для организаций, которые не могут обойтись без подобных протоколов, РКН предлагает уведомить подведомственный Центр мониторинга и управления в сфере связи (ЦМУ ССОП), чтобы их внесли в «белый список».