Роскомнадзор ограничил доступ к 400 VPN-сервисам

В конце 2024 г. власти запретили публиковать информацию по созданию VPN-сервисов в России. Под ограничения попали научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, блокировке не подвержена информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.