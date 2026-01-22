Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Роскомнадзор ограничил доступ к 400 VPN-сервисам

Ведомости

Роскомнадзор ввел ограничения для 439 VPN-сервисов, что больше на 70% по сравнению с октябрем 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

РКН в конце 2025 г. начал активно блокировать дополнительные протоколы, такие как SOCKS5, VLESS и L2TP, отметило издание.

В конце 2024 г. власти запретили публиковать информацию по созданию VPN-сервисов в России. Под ограничения попали научная, научно-техническая и статистическая информация о создании таких сервисов. Согласно документу, блокировке не подвержена информация о сервисах, которая обеспечивает доступ к ресурсам или информационно-телекоммуникационным сетям с помощью защищенных каналов связи.

Роскомнадзор в апреле прошлого года призвал владельцев российских VPN отказаться от иностранных протоколов шифрования. Для организаций, которые не могут обойтись без подобных протоколов, РКН предлагает уведомить подведомственный Центр мониторинга и управления в сфере связи (ЦМУ ССОП), чтобы их внесли в «белый список».

Читайте также:Осторожно, VPN
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь