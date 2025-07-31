Осторожно, VPN

Осторожно, VPNК чему ведет криминализация использования сервисов анонимности в интернете
Законом от 22 июля 2025 г. о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (она содержит перечень отягчающих обстоятельств) дополняется пунктом «ф»: совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен. Проще говоря, речь об использовании VPN.
В России, несмотря на ограничительные меры в части рекламы, использование VPN не запрещено. Им пользуются не только частные лица, но и бизнес, образовательные учреждения, представители прессы и гражданского общества. VPN может использоваться в том числе для обеспечения безопасности соединения, защиты от утечки данных и удаленной работы.