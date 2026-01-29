YouTube начал борьбу с «нейрослопом»

В конце 2025 г. The Guardian со ссылкой на прошлое исследование Kapwing писала, что более 20% видеороликов, которые YouTube рекомендует новым пользователям, относятся к категории ИИ‑слопа. Тогда сервис выявил 278 каналов, полностью состоящих из такого контента, – в совокупности эти каналы набрали свыше 63 млрд просмотров и привлекли 221 млн подписчиков.