YouTube начал борьбу с «нейрослопом»Платформа будет удалять каналы с низкокачественным ИИ-контентом
Американский видеохостинг YouTube начал борьбу с «нейрослопом» – низкокачественным ИИ-контентом. Компания уже удалила два крупных канала с площадки, обратило внимание The Verge.
Согласно отчету сервиса для монтажа Kapwing, каналы CuentosFacianantes (5,9 млн подписчиков) и Imperio de Jesus (5,8 млн подписчиков) исчезли с платформы.
Это произошло вскоре после того, как генеральный директор YouTube Нил Мохан затронул проблему распространения низкокачественного контента, созданного с помощью ИИ. Мохан в письме пользователям объявлял, что YouTube планирует сократить распространение ИИ-слопа путем «усовершенствования уже используемой системы борьбы со спамом и кликбейтом».
Новые правила платформы могли затронуть еще 16 каналов с контентом, созданным с помощью ИИ. По отчету Kapwing, часть этих каналов были удалены, на некоторых пропали видеоролики.
В конце 2025 г. The Guardian со ссылкой на прошлое исследование Kapwing писала, что более 20% видеороликов, которые YouTube рекомендует новым пользователям, относятся к категории ИИ‑слопа. Тогда сервис выявил 278 каналов, полностью состоящих из такого контента, – в совокупности эти каналы набрали свыше 63 млрд просмотров и привлекли 221 млн подписчиков.
Аналитики отмечали, что ИИ‑слоп стремительно захватывает крупнейшие социальные платформы, формируя новую эру цифрового контента, который характеризуется отсутствием контекста, способностью вызывать привыкание и глобальным охватом.