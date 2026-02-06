Еврокомиссия потребовала от TikTok изменить «вызывающий привыкание» дизайн

Европейская комиссия обвинила социальную сеть в нарушении требований закона о цифровых услугах (DSA) из-за аддиктивных функций платформы, таких как бесконечная прокрутка ленты, автозапуск видео, push-уведомления и персонализированная рекомендательная система. По мнению регулятора, эти элементы подталкивают пользователей к компульсивному потреблению контента и могут негативно сказываться на физическом и психическом здоровье, в том числе детей и уязвимых групп.