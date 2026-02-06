Газета
Главная / Технологии /

Еврокомиссия потребовала от TikTok изменить «вызывающий привыкание» дизайн

Ведомости

Еврокомиссия может обязать TikTok изменить «вызывающий привыкание» дизайн приложения, сообщает Reuters со ссылкой на расследования регулятора.

Европейская комиссия обвинила социальную сеть в нарушении требований закона о цифровых услугах (DSA) из-за аддиктивных функций платформы, таких как бесконечная прокрутка ленты, автозапуск видео, push-уведомления и персонализированная рекомендательная система. По мнению регулятора, эти элементы подталкивают пользователей к компульсивному потреблению контента и могут негативно сказываться на физическом и психическом здоровье, в том числе детей и уязвимых групп.

В Еврокомиссии заявили, что TikTok недостаточно оценивал риски, связанные с зависимостью от приложения, и не внедрил эффективные меры по их снижению – включая инструменты контроля экранного времени и родительского контроля. В результате компании могут предписать изменить базовый дизайн сервиса в Европе.

TikTok запускает в Европе систему для выявления аккаунтов детей младше 13 лет

Технологии / Интернет и digital

В случае подтверждения нарушений TikTok грозит штраф в размере до 6% глобального оборота его владельца – компании ByteDance. Представитель платформы назвал выводы Еврокомиссии необоснованными и заявил, что компания намерена оспаривать претензии регулятора.

Теперь TikTok сможет ознакомиться с материалами расследования и направить письменный ответ, после чего Еврокомиссия примет окончательное решение.

27 января The Guardian сообщала, что около 1600 истцов, представляющих более 350 семей и 250 школьных округов, открыто судятся с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Snap, YouTube и TikTok, обвиняя технологических гигантов в преднамеренном создании продуктов, вызывающих привыкание и вредных для молодежи.

