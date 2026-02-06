Еврокомиссия потребовала от TikTok изменить «вызывающий привыкание» дизайн
Еврокомиссия может обязать TikTok изменить «вызывающий привыкание» дизайн приложения, сообщает Reuters со ссылкой на расследования регулятора.
Европейская комиссия обвинила социальную сеть в нарушении требований закона о цифровых услугах (DSA) из-за аддиктивных функций платформы, таких как бесконечная прокрутка ленты, автозапуск видео, push-уведомления и персонализированная рекомендательная система. По мнению регулятора, эти элементы подталкивают пользователей к компульсивному потреблению контента и могут негативно сказываться на физическом и психическом здоровье, в том числе детей и уязвимых групп.
В Еврокомиссии заявили, что TikTok недостаточно оценивал риски, связанные с зависимостью от приложения, и не внедрил эффективные меры по их снижению – включая инструменты контроля экранного времени и родительского контроля. В результате компании могут предписать изменить базовый дизайн сервиса в Европе.
В случае подтверждения нарушений TikTok грозит штраф в размере до 6% глобального оборота его владельца – компании ByteDance. Представитель платформы назвал выводы Еврокомиссии необоснованными и заявил, что компания намерена оспаривать претензии регулятора.
Теперь TikTok сможет ознакомиться с материалами расследования и направить письменный ответ, после чего Еврокомиссия примет окончательное решение.
