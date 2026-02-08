Илон Маск призвал к возвращению человечества на Луну
Американский предприниматель Илон Маск призвал к масштабному возвращению человечества на Луну. В соцсети X Маск написал «пришло время масштабного возвращения на Луну!» в ответ на публикацию пользователя под ником DogDesigner.
В сообщении был коллаж, на котором совмещены две исторические фотографии: первый самолет с двигателем братьев Райтов, совершивший полет в декабре 1903 г., и снимок американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в июле 1969 г.
Автор сопроводил публикацию подписью: «66 лет. От первого полета – до Луны».
Газета The Wall Street Journal писала о том, что компания Маска SpaceX отложила запланированную на 2026 г. миссию на Марс и уделит внимание лунной программе NASA. В марте 2027 г. планируется беспилотная посадка на Луну. Это решение связано с активизацией деятельности SpaceX в области космических технологий искусственного интеллекта. После приобретения стартапа xAI Илона Маска компания планирует развернуть на орбите сеть центров обработки данных. Данное направление рассматривается как стратегически важное, что подтверждается подготовкой к IPO, намеченному на лето 2026 г.
Лунная программа стала приоритетной для США на фоне усиливающейся конкуренции с Китаем в космической сфере. Обе державы направляют многомиллиардные инвестиции в пилотируемые полеты к спутнику Земли. Китай планирует осуществить первую высадку своей экспедиции на Луну к 2030 г.