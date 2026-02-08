Илон Маск призвал к возвращению человечества на Луну

Газета The Wall Street Journal писала о том, что компания Маска SpaceX отложила запланированную на 2026 г. миссию на Марс и уделит внимание лунной программе NASA. В марте 2027 г. планируется беспилотная посадка на Луну. Это решение связано с активизацией деятельности SpaceX в области космических технологий искусственного интеллекта. После приобретения стартапа xAI Илона Маска компания планирует развернуть на орбите сеть центров обработки данных. Данное направление рассматривается как стратегически важное, что подтверждается подготовкой к IPO, намеченному на лето 2026 г.