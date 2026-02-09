Маск: для строительства города на Луне может потребоваться меньше 10 лет

По словам Маска, миссия SpaceX по-прежнему заключается в распространении «сознания и жизни, какой мы ее знаем, на звезды». Он отметил, что путешествие на Марс может быть возможным лишь при определенном положении планет каждые 26 месяцев, при этом время полета составляет шесть месяцев. На Луну же запуск возможен каждые 10 дней (полет занимает два дня).