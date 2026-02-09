Маск: для строительства города на Луне может потребоваться меньше 10 лет
Американская компания SpaceX переориентировала внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне. Это потенциально возможно осуществить менее чем за 10 лет, в то время как на строительство такого города на Марсе потребуется более 20 лет, сообщил основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X.
По словам Маска, миссия SpaceX по-прежнему заключается в распространении «сознания и жизни, какой мы ее знаем, на звезды». Он отметил, что путешествие на Марс может быть возможным лишь при определенном положении планет каждые 26 месяцев, при этом время полета составляет шесть месяцев. На Луну же запуск возможен каждые 10 дней (полет занимает два дня).
«Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского», – подчеркнул Маск.
SpaceX будет стремиться построить и марсианский город, добавил миллиардер. Компания приступит к этому примерно через пять-семь лет.
13 января Маск заявлял, что SpaceX ставит своей целью межзвездные путешествия, в ходе которых человечество сможет встретить внеземные цивилизации.
11 июля 2024 г. The New York Times ср ссылкой на пять источников и документы писала, что Маск поручил сотрудникам SpaceX детально изучить дизайн и детали марсианского города. Тогда Маск опроверг планы по колонизации Марса.