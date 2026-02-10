TikTok и Meta согласились пройти проверку на безопасность для подростков
Крупнейшие социальные сети Snapchat, TikTok, Instagram и Facebook (две последних принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) добровольно согласились пройти серию тестов, подготовленных правозащитниками и призванных оценить, насколько эти ресурсы безопасны для ментального здоровья пользователей-подростков, пишет The Washington Post (WP). Ожидается, что в дальнейшем такую проверку пройдут и другие платформы.
Соцсети, которые наберут достаточно баллов, будут признаны безопасными и получат значок синего щита, а те, кто не пройдут проверку, будут отмечены как неспособные блокировать вредоносный контент. Специалисты, в частности, будут оценивать, есть ли ограничения по скроллингу ленты и функция добровольных или обязательных перерывов, а также насколько прозрачны алгоритмы, модерация и реклама.
«Я очень надеюсь, что это изменит технологические компании: что это действительно повлияет на то, как они разрабатывают, создают и внедряют свои инструменты», – заявил управляющий директор американского Национального совета по предотвращению самоубийств Дэн Рейденберг, курировавший разработку тестов.
Проект поддерживается правозащитной группой «Коалиция по вопросам психического здоровья», основанной дизайнером и бизнесменом Кеннетом Коулом.
5 февраля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал ввести возрастные ограничения в соцсетях для защиты детей. Он отметил, что вред для несовершеннолетних связан не только с тем, что они слишком активно используют соцсети, но и с тем, как эти платформы сконструированы. Гебрейесус подчеркнул необходимость бороться с «вредной и вызывающей привыкание конструкцией» соцсетей и «подвергать их независимому надзору».
Первой страной, запретившей детям использовать соцсети, стала Австралия. 10 декабря в стране ввели ограничения для лиц младше 16 лет, обязав 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube и Instagram, блокировать доступ несовершеннолетних.