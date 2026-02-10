TikTok и Meta согласились пройти проверку на безопасность для подростков

5 февраля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал ввести возрастные ограничения в соцсетях для защиты детей. Он отметил, что вред для несовершеннолетних связан не только с тем, что они слишком активно используют соцсети, но и с тем, как эти платформы сконструированы. Гебрейесус подчеркнул необходимость бороться с «вредной и вызывающей привыкание конструкцией» соцсетей и «подвергать их независимому надзору».