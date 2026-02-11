Газета
Главная / Технологии /

Песков выразил сожаление из-за несоблюдения Telegram законов РФ

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что Telegram не выполняет требований российского законодательства. Он сообщил об этом в интервью «НЬЮМ ТАСС».

«Очень жаль, что компания не выполняет. Но есть закон, который нужно выполнять», – сказал представитель Кремля.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается прежней: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения российского законодательства. К мессенджерам, не исполняющим требования, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».

По данным ТАСС, задолженность Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение законодательства РФ превысила 29,6 млн руб.

