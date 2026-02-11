Самым быстрорастущим сервисом знакомств в РФ стал Twinby с поиском через тесты
Самым быстрорастущим сервисом знакомств в России в 2025 г. стал Twinby, использующий формат подбора партнеров через тесты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
Согласно статистике, ежемесячная аудитория Twinby выросла со 139 000 пользователей во втором полугодии 2024 г. до 380 000 во втором полугодии 2025 г. При этом у других крупных сервисов значительного прироста зафиксировано не было.
Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что Twinby «попал в нерв» рынка, став фактически молодежной альтернативой Tinder. По его словам, основную часть аудитории составляют девушки и юноши до 25 лет.
«Это незаурядный феномен, показывающий, что точное попадание в нишу может быть эффективным даже на конкурентном рынке», – заявил Вильянов. Он добавил, что крупные игроки, такие как Mamba и «VK Знакомства», за последние годы не смогли изменить свое позиционирование и по-прежнему ориентированы на более взрослую аудиторию. По мнению эксперта, если трансформация не произошла за четыре года, ожидать ее в дальнейшем вряд ли стоит.
15 января «Ведомости» со ссылкой на представителя Twinby писали, что приложение для знакомств в странах СНГ по итогам 2025 г. увеличило выручку более чем на 130% до 1 млрд. Такой результат обеспечен ростом аудитории и числом платных подписок, а также развитием инструментов монетизации.