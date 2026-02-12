Песков: разблокировка WhatsApp возможна при соблюдении законов РФ

13 августа 2025 г. были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp. В Роскомнадзоре объясняли это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В конце ноября РКН приступил к постепенной блокировке WhatsApp. 22 декабря РКН сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу сервиса.