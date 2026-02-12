Газета
Главная / Технологии /

Песков: разблокировка WhatsApp возможна при соблюдении законов РФ

Ведомости

Возвращение WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) к полноценной работе в России может случиться при соблюдении законодательства РФ и готовности к диалогу. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «НЬЮМ ТАСС».

Песков добавил, что если компания, как и раньше, будет игнорировать требования России, то шансы на возвращение сводятся к нулю.

13 августа 2025 г. были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp. В Роскомнадзоре объясняли это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В конце ноября РКН приступил к постепенной блокировке WhatsApp. 22 декабря РКН сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу сервиса.

10 февраля Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram заявил, что все ресурсы могут работать при условии соблюдения российского законодательства. К мессенджерам, не исполняющим требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».

