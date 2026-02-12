Газета
Главная / Технологии /

Песков разъяснил ситуацию с мессенджерами в России

Блокировка WhatsApp произошла из-за нежелания соблюдать законы
Ведомости

Решение о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) было принято в связи с нежеланием корпорации следовать норме российского закона. Оно было реализовано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление мессенджера о попытке его полностью заблокировать в России и перенаправить пользователей в Max. По его мнению, Max – «доступная альтернатива, развивающийся мессенджер».

Вопрос об ограничении Telegram пресс-секретарь президента попросил адресовать «в Роскомнадзор, а не в администрацию президента».

12 февраля Песков сообщил, что возвращение WhatsApp к полноценной работе в России может произойти при соблюдении законодательства страны и готовности к диалогу. Он подчеркнул, что если мессенджер, как и раньше, будет игнорировать требования Москвы, то шансы на возвращение сводятся к нулю.

10 февраля Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram объявил, что все ресурсы могут работать при условии соблюдения российского законодательства. Там заявили, что к мессенджерам, не исполняющим требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».

