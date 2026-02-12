Песков разъяснил ситуацию с мессенджерами в России

12 февраля Песков сообщил, что возвращение WhatsApp к полноценной работе в России может произойти при соблюдении законодательства страны и готовности к диалогу. Он подчеркнул, что если мессенджер, как и раньше, будет игнорировать требования Москвы, то шансы на возвращение сводятся к нулю.