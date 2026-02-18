Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

VK прекратит поддержку мессенджера TamTam

Ведомости

VK закрывает мессенджер TamTam. Информацию подтвердили РБК в компании.

Ранее пользователи получили уведомление о том, что в связи с закрытием TamTam авторизация по номеру телефона станет недоступна с 27 февраля.

Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 г. Это мобильное приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники».

В 2018 г. на фоне постановления суда заблокировать мессенджер Telegram на территории России число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в 10 раз.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте