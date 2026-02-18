VK прекратит поддержку мессенджера TamTam
VK закрывает мессенджер TamTam. Информацию подтвердили РБК в компании.
Ранее пользователи получили уведомление о том, что в связи с закрытием TamTam авторизация по номеру телефона станет недоступна с 27 февраля.
Mail.ru Group запустила TamTam в мае 2017 г. Это мобильное приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники».
В 2018 г. на фоне постановления суда заблокировать мессенджер Telegram на территории России число новых пользователей мессенджера TamTam выросло в 10 раз.