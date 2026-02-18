В работе мессенджера Telegram произошел сбой

13 августа 2025 г. звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) были частично ограничены. В РКН объяснили блокировку тем, что мессенджеры активно используются для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ноябре на территории России началась постепенная блокировка WhatsApp.