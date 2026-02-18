В работе мессенджера Telegram произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. По состоянию на 16:18 мск, за последний час поступило 2021 жалоб, за сутки – 2869. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
О сбое сообщили пользователи из Белоруссии (5%), России – Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга (по 3%) и Москвы (2%), а также из Нидерландов (3%).
Больше всего жалоб поступает на сбой в работе оповещений – 42%. Кроме того, пользователи сообщили о сбое мобильного приложения (37%), сайта (13%), личного кабинета (1%), а также общий сбой (5%).
Глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля заявил, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за «систематического и постоянного» невыполнения требований российского законодательства. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 000 запросов на удаление каналов, материалов и постов, в которых содержится запрещенная информация. Это запросы на удаление каналов с детской порнографией, чат-ботов о продаже поддельных документов или фишинговых сервисов и контента «нацистской направленности».