Telegram вводит запрет на пересылки из личных чатов

Мессенджер Telegram ввел запрет на пересылку сообщений из личных чатов в своей бета-версии для iOS. На это обратило внимание издание «Код Дурова».

Пользователи могут запретить своим контактам копировать, сохранять и пересылать материалы из личных чатов. Для активации функции необходимо открыть профиль контакта, выбрать «Изменить контакт» и «Запретить копирование». Издание отметило, что функция пока не работает стабильно.

Кроме того, Telegram пробует «умное» распознавание дат для напоминаний. Мессенджер автоматически находит временные фразы в сообщениях и предлагает создать по ним напоминания. 

В Минцифры объяснили причины замедления Telegram

17 февраля стало известно, что Telegram заблокировал 187 634 группы и канала за сутки, что стало одним из крупнейших показателей за последние недели. Всего с начала февраля Telegram заблокировал 2,04 млн групп и каналов, из них 7116 – как «связанные с терроризмом».

Сообщения появилось на фоне решения российских властей начать ограничение работы мессенджера. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства.

