Telegram вводит запрет на пересылки из личных чатов

17 февраля стало известно, что Telegram заблокировал 187 634 группы и канала за сутки, что стало одним из крупнейших показателей за последние недели. Всего с начала февраля Telegram заблокировал 2,04 млн групп и каналов, из них 7116 – как «связанные с терроризмом».