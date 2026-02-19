В ФСБ заявили, что не ведут переговоры с Дуровым
Федеральная служба безопасности (ФСБ) не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, заявил глава ведомства Александр Бортников.
«Раньше вели, ни к чему хорошему не привело», – сказал он. Бортников добавил, что администрации мессенджера нужно «работать, а не биться за свободу слова», потому что никто ее не нарушает, а любые ограничения вводятся для защиты интересов граждан.
18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Telegram проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента, а иностранные спецслужбы получили доступ к перепискам пользователей. В министерстве тоже сообщили, что не контактируют с Дуровым.
По информации источников Telegram-канала Baza, сервис полностью заблокируют в России уже к 1 апреля. Зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов назвал эту информацию чушью.