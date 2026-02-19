Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В ФСБ заявили, что не ведут переговоры с Дуровым

Анна Бойцова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, заявил глава ведомства Александр Бортников.

«Раньше вели, ни к чему хорошему не привело», – сказал он. Бортников добавил, что администрации мессенджера нужно «работать, а не биться за свободу слова», потому что никто ее не нарушает, а любые ограничения вводятся для защиты интересов граждан.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Telegram проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента, а иностранные спецслужбы получили доступ к перепискам пользователей. В министерстве тоже сообщили, что не контактируют с Дуровым.

По информации источников Telegram-канала Baza, сервис полностью заблокируют в России уже к 1 апреля. Зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов назвал эту информацию чушью.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь