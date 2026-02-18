Зампред ИТ-комитета Госдумы назвал чушью блокировку Telegram 1 апреля

17 февраля Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на свои источники о якобы готовящейся полной блокировке мессенджера с 1 апреля. Роскомнадзор не стал комментировать эту информацию. В ведомстве тогда сказали «Ведомостям», что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу. С 10 февраля ведомство замедляет работу сервиса.