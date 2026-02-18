Газета
Зампред ИТ-комитета Госдумы назвал чушью блокировку Telegram 1 апреля

Ведомости

Зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») назвал чушью информацию о том, что 1 апреля мессенджер Telegram заблокируют в России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзор принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства.

17 февраля Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на свои источники о якобы готовящейся полной блокировке мессенджера с 1 апреля. Роскомнадзор не стал комментировать эту информацию. В ведомстве тогда сказали «Ведомостям», что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу. С 10 февраля ведомство замедляет работу сервиса.

15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что Telegram находится в контакте с российскими властями. По его словам, мессенджеру предоставлена возможность выполнить требования законодательства.

На этом фоне Telegram активизировал борьбу с нежелательным контентом. За 15-16 февраля мессенджер заблокировал более 400 000 каналов.

