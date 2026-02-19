Bloomberg: OpenAI может обогнать по стоимости Exxon Mobil, Visa и JP Morgan

18 февраля «Ведомости» писали, что на рынках начались распродажи, по итогам которых капитализация крупных технологических компаний, которые больше всего вкладывают в проекты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), потеряла более $1 трлн. Динамика американского фондового рынка, все более зависимого от индустрии ИИ, отражает два противоречивых страха: часть инвесторов избавляются от акций любой компании, которую развитие ИИ подставит под удар, скептики же сомневаются, что вложения сотен миллиардов долларов в ИИ принесет большую прибыль.