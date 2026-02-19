Bloomberg: OpenAI может обогнать по стоимости Exxon Mobil, Visa и JP Morgan
OpenAI, компания – разработчик ChatGPT, готовится привлечь более＄100 млрд, после чего ее стоимость превысит $850 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это больше, чем, к примеру, стоимость нефтяной компании Exxon Mobil и платежной системы Visa.
Первая часть раунда финансирования в основном поступит от стратегических инвесторов, включая Amazon, SoftBank Group, Nvidia и Microsoft. Привлечение капитала происходит в тот момент, когда OpenAI готовится потратить триллионы на развитие моделей искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия, отмечает Bloomberg. По информации источников агентства, вложения Amazon составят $50 млрд, SoftBank – до $30 млрд, Nvidia – $20 млрд.
В октябре 2025 г. OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире с оценкой $500 млрд. Возможность реализовать свои бумаги получили сотрудники компании, владевшие ими более двух лет. Всего было продано акций на $6,6 млрд, среди покупателей – Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.
18 февраля «Ведомости» писали, что на рынках начались распродажи, по итогам которых капитализация крупных технологических компаний, которые больше всего вкладывают в проекты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), потеряла более $1 трлн. Динамика американского фондового рынка, все более зависимого от индустрии ИИ, отражает два противоречивых страха: часть инвесторов избавляются от акций любой компании, которую развитие ИИ подставит под удар, скептики же сомневаются, что вложения сотен миллиардов долларов в ИИ принесет большую прибыль.