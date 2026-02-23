Газета
Главная / Технологии /

Новый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил первый полет

Ведомости

Пятый опытный образец легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который является третьим летным экземпляром, успешно выполнил свой первый испытательный полет на аэродроме АО «УЗГА». Об этом сообщает Telegram-канал Минпромторга.

По данным ведомства, самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, успешно прошел все наземные проверки и выполнил первый полет. Во время испытания он совершил полный круг над аэродромом, а затем успешно приземлился. Полет длился 10 минут: за это время самолет поднялся на высоту 300 м и развил скорость 190 км в час.

Перед началом летных испытаний на самолете были проведены доработки. В частности, была модернизирована носовая часть кабины экипажа для улучшения эргономики и повышения безопасности при аварийной посадке, сообщает министерство.

Леонид Лузгин: «Байкал» будет сертифицирован в установленные сроки»

Бизнес / Интервью

Также были обновлены основные опоры шасси и изменен угол установки крыла, чтобы предотвратить преждевременный отрыв от взлетно-посадочной полосы при взлете в условиях сильного ветра.

Свой первый полет самолет ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем совершил 24 декабря. Тогда стартовали испытания нового двигателя российского производства ВК-800. Также был протестирован российский воздушный винт АВ-901.

