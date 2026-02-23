Новый образец самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил первый полет

По данным ведомства, самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, успешно прошел все наземные проверки и выполнил первый полет. Во время испытания он совершил полный круг над аэродромом, а затем успешно приземлился. Полет длился 10 минут: за это время самолет поднялся на высоту 300 м и развил скорость 190 км в час.