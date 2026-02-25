Мax упростил создание цифрового ID для подтверждения возраста и статуса

Кроме того, Мax в пилотном режиме запустил подтверждение статуса пенсионера с помощью цифрового ID в магазинах сети X5. С начала марта воспользоваться такой функцией можно будет на кассах самообслуживания во всех «Перекрестках» и «Пятерочках».