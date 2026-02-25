Газета
Мax упростил создание цифрового ID для подтверждения возраста и статуса

Ведомости

Мессенджер Max упростил создание цифрового ID, сообщает «Ведомостям» представитель пресс-службы приложения. Для этого теперь достаточно обновить приложение и дать согласие на обработку персональных данных через портал госуслуг.

Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо зайти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы», предоставить согласие на «Госуслугах» и подтвердить действие.

QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Документ действует только на том устройстве, где был создан, а доступ к нему возможен через распознавание лица или отпечаток пальца владельца телефона.

Технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID уже внедрили маркетплейс Ozon на пунктах выдачи заказов, а также более 70 000 магазинов – «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», «Мария-Ра», «Дикси», «Лента», «Монетка» и «АШАН» на кассах самообслуживания. Для покупки товаров категории 18+ достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера.

Кроме того, Мax в пилотном режиме запустил подтверждение статуса пенсионера с помощью цифрового ID в магазинах сети X5. С начала марта воспользоваться такой функцией можно будет на кассах самообслуживания во всех «Перекрестках» и «Пятерочках».

18 декабря Госдума приняла закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью Max без предъявления паспорта. Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других актов. 24 декабря документ одобрил Совет Федерации.

