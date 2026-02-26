Газета
Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях и театрах в Max

Ведомости

Посетители учреждений культуры смогут подтвердить право на льготу с помощью цифрового ID в мессенджере Max. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

При покупке билета в кассе достаточно показать сотруднику QR-код на экране смартфона для сканирования. Сервис позволяет подтвердить статус студента, многодетного родителя, пенсионера или инвалида.

В пилотном проекте приняли участие несколько сотен учреждений культуры в большинстве российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Свердловскую, Тульскую и Нижегородскую области. Чаще всего новый способ подтверждения льгот используют посетители Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, музея-заповедника «Петергоф» и Тульского государственного музея оружия.

Мax упростил создание цифрового ID для подтверждения возраста и статуса

Технологии / Интернет и digital

Ранее Минкультуры запустило акцию «Культура по Maxимуму» для льготных категорий граждан. До 1 марта пользователи мессенджера с льготным статусом могут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, предъявив цифровой ID. В рамках акции также проходит конкурс с призами от региональных министерств культуры – для участия нужно перейти в чат-бот «Культура по Maxимуму».

Цифровой ID представляет собой динамический QR-код в профиле пользователя, который обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только по биометрии владельца телефона. Создать цифровой ID могут совершеннолетние граждане России через раздел профиля в мессенджере с подтверждением на «Госуслугах».

