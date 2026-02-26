Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях и театрах в Max

Ранее Минкультуры запустило акцию «Культура по Maxимуму» для льготных категорий граждан. До 1 марта пользователи мессенджера с льготным статусом могут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры, предъявив цифровой ID. В рамках акции также проходит конкурс с призами от региональных министерств культуры – для участия нужно перейти в чат-бот «Культура по Maxимуму».