Европейский центробанк: ИИ создает, а не забирает рабочие места

При этом опрошенные CNBC эксперты заподозрили, что компании могут использовать нейросети как «козла отпущения», чтобы оправдать непопулярные массовые сокращения. С одной стороны, сослаться на нейросети проще, чем признать сложности с бизнесом. С другой – упоминание ИИ создает компании имидж инновационной.