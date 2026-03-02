Европейский центробанк: ИИ создает, а не забирает рабочие места

Европейский центробанк: ИИ создает, а не забирает рабочие местаСитуация на рынке труда может измениться в долгосрочной перспективе
Искусственный интеллект пока создает, а не забирает рабочие места. Это следует из исследования Европейского центробанка (ЕЦБ), пишет Reuters.
«Компании, активно использующие искусственный интеллект, в среднем склонны нанимать сотрудников, а не увольнять», – говорится в исследовании.
Инвестирующие в ИИ имеют позитивные ожидания относительно будущего роста занятости. В течение года приостановка найма персонала из-за инвестиций в технологии ИИ маловероятна, заявили в ЕЦБ.
Ситуация может измениться в будущем. Согласно материалу, большинство более пессимистичных опросов охватывают более длительные периоды, а не ближайший год. «Забирать» рабочие места ИИ может начать после трансформации производственных процессов.
При этом опрошенные CNBC эксперты заподозрили, что компании могут использовать нейросети как «козла отпущения», чтобы оправдать непопулярные массовые сокращения. С одной стороны, сослаться на нейросети проще, чем признать сложности с бизнесом. С другой – упоминание ИИ создает компании имидж инновационной.