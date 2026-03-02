Газета
Европейский центробанк: ИИ создает, а не забирает рабочие места

Ситуация на рынке труда может измениться в долгосрочной перспективе
Ведомости

Искусственный интеллект пока создает, а не забирает рабочие места. Это следует из исследования Европейского центробанка (ЕЦБ), пишет Reuters.

«Компании, активно использующие искусственный интеллект, в среднем склонны нанимать сотрудников, а не увольнять», – говорится в исследовании.

Инвестирующие в ИИ имеют позитивные ожидания относительно будущего роста занятости. В течение года приостановка найма персонала из-за инвестиций в технологии ИИ маловероятна, заявили в ЕЦБ.

Искусственная помощь: как внедрение нейросетей выходит бизнесу боком

Технологии / Гаджеты и технологии

Ситуация может измениться в будущем. Согласно материалу, большинство более пессимистичных опросов охватывают более длительные периоды, а не ближайший год. «Забирать» рабочие места ИИ может начать после трансформации производственных процессов.

«Ведомости» писали, что после внедрения ИИ в 2025 г. Сбербанк сократил 20% персонала. Вытеснение людей нейросетями является общемировым трендом: из 1,17 млн сотрудников, уволенных в прошлом году в США, 55 000 лишились работы именно из-за ИИ.

При этом опрошенные CNBC эксперты заподозрили, что компании могут использовать нейросети как «козла отпущения», чтобы оправдать непопулярные массовые сокращения. С одной стороны, сослаться на нейросети проще, чем признать сложности с бизнесом. С другой – упоминание ИИ создает компании имидж инновационной.

