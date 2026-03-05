NASA выберет ракету Vulcan для запуска на Луну

27 февраля NASA объявило о планах «стандартизации» ракеты SLS, а позже сообщило, что больше не намерено разрабатывать EUS, так как проект страдает от задержек и перерасхода средств. По словам источников, теперь агентство намерено использовать верхнюю часть ракеты Vulcan, называемую Centaur V, во время четвертого полета ракеты SLS, когда NASA впервые за более чем полсотни лет отправит людей на Луну.