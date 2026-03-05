NASA выберет ракету Vulcan для запуска на Луну
NASA планирует выбрать United Launch Alliance поставщиком критически важного компонента для будущих миссий лунной ракеты. Агентство откажется от оборудования, которое планировалось производить Boeing, так как затраты увеличились до $2,8 млрд, передает Bloomberg.
Boeing, производящая ключевую часть массивной ракеты-носителя Space Launch System (SLS), также заключила с NASA многомиллиардный контракт на создание усовершенствованной версии ракеты. Он подразумевал создание мощной верхней ступени ракеты Exploration Upper Stage, которая должна была дебютировать во время четвертого полета ракеты.
27 февраля NASA объявило о планах «стандартизации» ракеты SLS, а позже сообщило, что больше не намерено разрабатывать EUS, так как проект страдает от задержек и перерасхода средств. По словам источников, теперь агентство намерено использовать верхнюю часть ракеты Vulcan, называемую Centaur V, во время четвертого полета ракеты SLS, когда NASA впервые за более чем полсотни лет отправит людей на Луну.
17 января Bloomberg писал, что NASA готовит космический корабль к лунной гонке с Китаем. Тогда сообщалось о планах транспортировки ракеты SLS на стартовый комплекс в Космический центр Кеннеди во Флориде для комплексной подготовки к запуску.
27 февраля глава NASA Джаред Айзекман заявил, что высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г.