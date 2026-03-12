Песков: Telegram должен соблюдать законодательство РФ, чтобы избежать блокировки

11 марта Песков заявил, что сейчас следует думать не о Telegram, а о наращивании аудитории в национальном мессенджере Max. Так он прокомментировал реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в двух мессенджерах.