Песков: Telegram должен соблюдать законодательство РФ, чтобы избежать блокировки
Мессенджер Telegram должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий диалог с властями, чтобы избежать блокировки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «РИА Новости».
В ответ на вопрос агентства он подчеркнул необходимость выполнения требований закона и поиска решений для урегулирования существующих вопросов.
11 марта Песков заявил, что сейчас следует думать не о Telegram, а о наращивании аудитории в национальном мессенджере Max. Так он прокомментировал реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в двух мессенджерах.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства».