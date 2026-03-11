Песков призвал перестать «думать о Telegram»Пресс-секретарь президента назвал задачей Max «обогнать конкурентов» в СНГ
В настоящее время следует думать не о Telegram, а о наращивании аудитории в национальном мессенджере Max, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в двух мессенджерах.
«Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» – сказал Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры», которая проходит в НИУ ВШЭ.
По словам Пескова, создатели Мах должны понимать, что им нужно обогнать конкурентов на пространстве СНГ. По его словам, Россия имеет дело с «вражескими социальными сетями», которые лидируют в конкурентной борьбе. С помощью Мах Москва сможет знакомить со своей позицией жителей стран ближнего зарубежья.
Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова заявила, что для продвижения Мах за рубежом нужна стратегия. «Все-таки мы не можем ограничивать себя недоступом к мировому информационному пространству. И мы должны быть уверены, что этот мессенджер будет открыт для международной информационной работы», – подчеркнула она.
10 марта в пресс-службе Max сообщили, что в национальном мессенджере зарегистрировались уже 100 млн пользователей. Ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. 5 марта в пресс-службе проинформировали, что регистрация в Max стала доступной для жителей 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства».