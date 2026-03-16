В «Дом.ру» раскрыли, скольких клиентов затронет ограничение скорости интернета
Ограничения скорости домашнего интернета провайдером «Дом.ру», принадлежащим компании «ЭР-телеком», в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре затронут 267 клиентов. Об этом говорится в сообщении компании.
Как сообщили в «ЭР-телеком», при превышении объема в 3 ТБ скорость передачи данных у пользователя будет снижена до 50 Мбит/с. При этом скорость можно сохранить за дополнительную плату – 100 руб. за каждые 500 Гб сверх лимита, или дождаться следующего расчетного периода, когда скорость автоматически восстановится.
Компания утверждает, что решение было принято на основании многолетних проверок потребления трафика, которые выявили 1260 случаев сверхпотребления. Большинство нарушителей – юридические лица, использующие интернет в коммерческих целях и перепродающие трафик.
В пресс-службе «Дом.ру» отметили, что после завершения пилотного проекта компания примет решение о его масштабировании.
О том что провайдер «Дом.ру» начал вводить ограничения на скорость домашнего интернета для жителей Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга, стало известно 16 марта.
Провайдер утверждает, что 85% клиентов «Дом.ру» тратят менее 500 Гб ежемесячно. Это означает, что ограничения скорости интернета могут повлиять менее чем на 1% пользователей, добавили представители «ЭР-телекома». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит действия оператора.