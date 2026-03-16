Главная / Технологии /

В «Дом.ру» раскрыли, скольких клиентов затронет ограничение скорости интернета

Ограничения скорости домашнего интернета провайдером «Дом.ру», принадлежащим компании «ЭР-телеком», в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре затронут 267 клиентов. Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщили в «ЭР-телеком», при превышении объема в 3 ТБ скорость передачи данных у пользователя будет снижена до 50 Мбит/с. При этом скорость можно сохранить за дополнительную плату – 100 руб. за каждые 500 Гб сверх лимита, или дождаться следующего расчетного периода, когда скорость автоматически восстановится.

В некоторых городах ограничили домашний интернет при превышении лимита в 3 ТБ

Общество

Компания утверждает, что решение было принято на основании многолетних проверок потребления трафика, которые выявили 1260 случаев сверхпотребления. Большинство нарушителей – юридические лица, использующие интернет в коммерческих целях и перепродающие трафик.

В пресс-службе «Дом.ру» отметили, что после завершения пилотного проекта компания примет решение о его масштабировании.

О том что провайдер «Дом.ру» начал вводить ограничения на скорость домашнего интернета для жителей Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга, стало известно 16 марта.

Провайдер утверждает, что 85% клиентов «Дом.ру» тратят менее 500 Гб ежемесячно. Это означает, что ограничения скорости интернета могут повлиять менее чем на 1% пользователей, добавили представители «ЭР-телекома». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит действия оператора.

