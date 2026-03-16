В «Дом.ру» раскрыли, скольких клиентов затронет ограничение скорости интернета

Как сообщили в «ЭР-телеком», при превышении объема в 3 ТБ скорость передачи данных у пользователя будет снижена до 50 Мбит/с. При этом скорость можно сохранить за дополнительную плату – 100 руб. за каждые 500 Гб сверх лимита, или дождаться следующего расчетного периода, когда скорость автоматически восстановится.