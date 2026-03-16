В некоторых городах ограничили домашний интернет при превышении лимита в 3 ТБ

В середине февраля на фоне ограничений мобильного интернета в российских регионах МВД РФ сообщило, что злоумышленники стали предлагать россиянам скачать «специальные программы» якобы для ускорения замедленных сервисов. По данным ведомства, так аферисты распространяют вредоносные файлы и фишинговые ссылки. Как объяснили представители киберполиции, после установки программы мошенники также получают доступ к сообщениям пользователей, их банковским приложениям и кодам подтверждения.