В некоторых городах ограничили домашний интернет при превышении лимита в 3 ТБ
Провайдер «Дом.ру», принадлежащей российской компании «ЭР-Телеком», в феврале начал вводить ограничения на скорость домашнего интернета для жителей Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Ограничения коснулись абонентов, ежемесячно потребляющих более 3 ТБ трафика, сообщила «Российская газета».
По данным издания, пользователи, превышающие указанный порок, сталкиваются с принудительным снижением скорости доступа к проводному интернету до 50 Мбит/с. Представители «ЭР-Телекома» объяснили, что такие объемы трафика чаще всего вызваны не личным использованием интернета, а осуществлением коммерческой деятельности.
Провайдер приводит статистику, согласно которой 85% клиентов «Дом.ру» тратят менее 500 Гб ежемесячно. Это означает, что ограничения скорости интернета могут повлиять менее чем на 1% пользователей, добавили представители «ЭР-Телекома». Абоненты, столкнувшиеся с нововведением, могут либо доплатить за сохранение высокой скорости, либо дождаться автоматического восстановления доступа в следующем месяце. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит действия оператора.
В середине февраля на фоне ограничений мобильного интернета в российских регионах МВД РФ сообщило, что злоумышленники стали предлагать россиянам скачать «специальные программы» якобы для ускорения замедленных сервисов. По данным ведомства, так аферисты распространяют вредоносные файлы и фишинговые ссылки. Как объяснили представители киберполиции, после установки программы мошенники также получают доступ к сообщениям пользователей, их банковским приложениям и кодам подтверждения.