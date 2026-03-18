Instagram в мае откажется от сквозного шифрования личных сообщений
С 8 мая Instagram
Это означает, что Meta сможет видеть содержимое сообщений всех переписок. Сейчас это возможно только для пользователей, которые не включили шифрование. В настоящий момент эта функция уже не работает для жителей Австралии.
Издание пишет, что Meta незаметно объявила об этом на своей странице Instagram, а также в обновленном сообщении 2022 г. Представитель компании заявил, что это решение вызвано низким уровнем его использования.
25 января Bloomberg сообщило, что международная группа истцов подала коллективный иск в суд Сан-Франциско против Meta, обвинив компанию в нарушении конфиденциальности пользователей WhatsApp. Основное противоречие касается функции сквозного шифрования. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы "частным" сообщениям пользователей».
Австралия стала первой страной, законодательно запретившей доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Закон вступил в силу в полночь 10 декабря 2025 г. Он обязывает 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.
Блокировка этих социальных сетей была инициирована в марте 2022 г. по решению Генпрокуратуры России. В тот же период Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией.