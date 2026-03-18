Изобретатели квантовой криптографии стали лауреатами премии Тьюринга
Ассоциация вычислительной техники присудила премию Тьюринга Чарльзу Беннетту и Жилю Брассару за вклад в развитие квантовой криптографии. Лауреаты разделят приз в размере $1 млн, сообщает The New York Times.
Ученые еще в середине 1980-х гг. разработали технологию шифрования, которую теоретически невозможно взломать. Она основана на использовании фотонов для генерации цифровых ключей: любые попытки перехвата неизбежно изменяют состояние частиц и позволяют обнаружить вмешательство.
Позднее Беннетт и Брассар также заложили основы квантовой телепортации, которая может применяться для безопасной передачи данных на больших расстояниях.
На момент создания разработка считалась скорее теоретической, однако сегодня ее значение возросло. По мере развития квантовых вычислений, над которыми работают в том числе Google и Microsoft, традиционные методы защиты важнейших данных могут стать уязвимыми. На этом фоне квантовая криптография рассматривается как один из ключевых инструментов обеспечения информационной безопасности.
7 октября также сообщалось, что Нобелевскую премию по физике 2025 г. присудили за исследования в области квантовых явлений. Награду получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрических цепях.