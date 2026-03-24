Гендиректор Nvidia: ИИ уже достиг показателей, равных человеческим
Генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что общий искусственный интеллект (AGI), равный или превосходящий человеческий, уже создан. Об этом он сказал на подкасте Лекса Фридмана, его цитирует The Verge.
Он рассказал, что люди используют своих личных ИИ-агентов для самых разных целей и что он не удивиться, если кто-то создаст цифрового инфлюенсера. В этом контексте он упомянул платформу для создания ИИ-агентов с открытым исходным кодом OpenClaw.
Позже Хуанг все же несколько смягчил свои заявления. Он отметил, что многие пользуются таким ИИ пару месяцев, а затем отказываются от него. По его словам, вероятность того, что 100 000 таких агентов будут разработчиками в Nvidia, стремится к нулю.
12 февраля Axios писал, что ряд исследователей публично выражают обеспокоенность тем, что новые модели ИИ развиваются быстрее, чем механизмы их контроля. Некоторые сотрудники покинули компании, ссылаясь на этические соображения и «экзистенциальную угрозу», которую, по их мнению, представляет технология.
В то же время OpenAI, по информации Axios, расформировала команду, отвечавшую за «выравнивание» технологий общего искусственного интеллекта (AGI), что вызвало дополнительную дискуссию в профессиональном сообществе.