Российский метеоспутник «Электро-Л» передал первый снимок на Землю
Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5, запущенный в феврале, передал на Землю первый снимок. Аппаратура работает в штатном режиме, сообщили в «Роскосмосе».
В госкорпорации уточнили, что первые изображения охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки.
Спутник находится на геостационарной орбите на высоте около 36 000 км над экватором. Бортовые системы функционируют в полном объеме и передают данные без сбоев.
Съемка ведется в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, три – в видимом. Разрешение составляет от 1 до 4 км на пиксель.
Получаемые данные поступают в центры Росгидромета – НИЦ «Планета» и Институт прикладной геофизики им. Е.К. Федорова. Информация используется для прогнозирования погоды, включая космическую, а также для мониторинга пожаров, наводнений, землетрясений, извержений вулканов и других чрезвычайных ситуаций.
Настройка оптико-электронной аппаратуры спутника продолжится в течение нескольких месяцев.
12 февраля сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» №5 стартовала с Байконура. Выведение аппарата на геостационарную орбиту заняло 6 часов 37 минут.