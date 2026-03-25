Российский метеоспутник «Электро-Л» передал первый снимок на Землю

Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5, запущенный в феврале, передал на Землю первый снимок. Аппаратура работает в штатном режиме, сообщили в «Роскосмосе».

В госкорпорации уточнили, что первые изображения охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки.

Спутник находится на геостационарной орбите на высоте около 36 000 км над экватором. Бортовые системы функционируют в полном объеме и передают данные без сбоев.

Съемка ведется в десяти спектральных каналах: семь из них работают в инфракрасном диапазоне, три – в видимом. Разрешение составляет от 1 до 4 км на пиксель.

Получаемые данные поступают в центры Росгидромета – НИЦ «Планета» и Институт прикладной геофизики им. Е.К. Федорова. Информация используется для прогнозирования погоды, включая космическую, а также для мониторинга пожаров, наводнений, землетрясений, извержений вулканов и других чрезвычайных ситуаций.

Настройка оптико-электронной аппаратуры спутника продолжится в течение нескольких месяцев.

12 февраля сообщалось, что ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» №5 стартовала с Байконура. Выведение аппарата на геостационарную орбиту заняло 6 часов 37 минут.

