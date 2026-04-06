Кононенко: сотрудничество с NASA остается прагматичным
Сотрудничество с NASA остается профессиональным, прагматичным и стабильным, несмотря на политическую обстановку. Об этом руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал в интервью «Ведомостям».
«Несмотря на то, что происходит на Земле, на орбите мы продолжаем работать на основе взаимной необходимости», – отметил он.
По словам Кононенко, ключевым элементом взаимодействия остается программа перекрестных полетов. На каждом корабле – российском «Союзе» или американском Crew Dragon – присутствует представитель другой страны. Это необходимо для обеспечения работы разных сегментов МКС в случае нештатных ситуаций. «Безопасность экипажа стоит выше земных политических разногласий», – подчеркнул космонавт.
Он также отметил различия в подготовке экипажей. По его словам, подготовка к полету на «Союзе» сложнее и требует большего объема знаний, тогда как Crew Dragon максимально автоматизирован и предполагает минимизацию участия человека в рутинных операциях. «Это ни хорошо, ни плохо. Здесь можно говорить лишь о разных инженерных подходах», – пояснил Кононенко.
По словам космонавта, сам он предпочитает летать на «Союзе», потому что ему хочется делать интересные эксперименты и выходить в космос. Дело в том, что выход в открытый космос по полетным правилам осуществляют космонавты из одного корабля. Поэтому при полете вместе с американцами выйти за пределы станции не получится.
Кононенко является мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания на орбите – более 1111 суток. Он совмещает полеты с работой главой Центра подготовки космонавтов. 61-летний космонавт также готовится к миссии МКС-77.