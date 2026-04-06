Баканов: Россия будет отрабатывать технологии полета на Марс

Космонавт Олег Кононенко рассказал «Ведомостям», что вопрос радиационной защиты пока не решен, но она перестала быть непреодолимым барьером для полетов на Марс. По его словам, были разработаны такие покрытия, которые гораздо эффективнее старого алюминия. «Эксперимент со спутником "Бион" и исследования Института медико-биологических проблем – тоже важные шаги к тому, что мы рано или поздно полетим к Марсу с приемлемыми рисками. Проблема непростая, но решаемая», – рассказал Кононенко.