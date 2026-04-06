Баканов: Россия будет отрабатывать технологии полета на Марс
Россия будет отрабатывать технологии, которые позволят организовать пилотируемые экспедиции на Марс не в ущерб здоровью космонавтов, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Он рассказал, что на человека воздействует космическая радиация, поэтому полет до Марса может повредить космонавту.
«Вот эти факторы тоже нужно учесть и подготовить свой ответ технологический, как защитить человека от такого воздействия», – сказал Баканов (цитата по «РИА Новости»).
Гендир «Роскосмоса» уточнил, что технологии полета до ближайших небесных тел уже освоены. Пилотируемые полеты на Луну уже состоялись, а на Марс направили автоматические аппараты. Баканов сообщил, что общемировой тренд в космонавтике сейчас – мультипланетность, и космические державы планируют начать с Луны.
Космонавт Олег Кононенко рассказал «Ведомостям», что вопрос радиационной защиты пока не решен, но она перестала быть непреодолимым барьером для полетов на Марс. По его словам, были разработаны такие покрытия, которые гораздо эффективнее старого алюминия. «Эксперимент со спутником "Бион" и исследования Института медико-биологических проблем – тоже важные шаги к тому, что мы рано или поздно полетим к Марсу с приемлемыми рисками. Проблема непростая, но решаемая», – рассказал Кононенко.
1 апреля Баканов сообщил, что в «Роскосмосе» уже сформировали портфель заказов на сумму свыше 43 млрд руб., контракты заключены с 14 странами. Россия расширяет сеть наземных станций систем «Глонасс-АСПОС» на территории дружественных стран Бразилии, ЮАР, Вьетнам, Никарагуа, Куба, Армения, а также с рядом стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.