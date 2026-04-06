Операторов оштрафовали за отсутствие у интернет-трафика фильтра безопасности

Роскомнадзор напомнил, что с 1 января 2023 г. все операторы связи в России должны пропускать интернет-трафик через ТСПУ. По мнению представителей ведомства, невыполнение правил приводит к возникновению информационных угроз для населения. Штрафы для юрлиц достигают 1 млн руб.