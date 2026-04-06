Технологии

Операторов оштрафовали за отсутствие у интернет-трафика фильтра безопасности

Ведомости

Суды в период с 15 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г. приняли решения о штрафах в отношении российских операторов связи, которые нарушили правила установки и использования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщил Роскомнадзор. Общая сумма штрафов достигла 4 млн руб., передает «РИА Новости».

«По 15 фактам суды назначили штрафы на общую сумму 4 млн руб., по 5 – вынесли предупреждения, по 8 – ожидаются заседания», – отметило ведомство.

Роскомнадзор напомнил, что с 1 января 2023 г. все операторы связи в России должны пропускать интернет-трафик через ТСПУ. По мнению представителей ведомства, невыполнение правил приводит к возникновению информационных угроз для населения. Штрафы для юрлиц достигают 1 млн руб.

2 апреля «Известия» писали, что в России могут ужесточить правила лицензирования услуг связи. По данным издания, Минцифры и участники рынка обсуждают новые условия выдачи разрешений, включая введение трех типов лицензий стоимостью от 1 до 50 млн руб. и отказ в выдаче лицензий индивидуальным предпринимателям.

