Экипаж Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли

CNN 5 апреля писал, что астронавты миссии Artemis II столкнулись с неожиданной бытовой проблемой – на третий день полета перестал работать бортовой туалет. Как сообщили в NASA, причиной неисправности стала замерзшая в вентиляционной трубе моча. Диспетчеры приняли остроумное решение: капсулу развернули таким образом, чтобы замерзший участок трубы оказался под прямыми солнечными лучами. Это частично прочистило систему, позволив сбросить часть жидкости в открытый космос.