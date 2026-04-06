Экипаж Artemis II установил рекорд дальности полета человека от Земли
Экипаж миссии Artemis II на космическом корабле «Орион» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, сообщает NASA. Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен удалились от планеты на 406 608 км, что на 6 437 км больше рекорда экспедиции «Аполлон‑13». Корабль пролетел на 8 047 км дальше Луны.
Во время шестичасового полета экипаж увидел обратную сторону Луны и полное солнечное затмение.
2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II. Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 г. Продолжительность полета составит 10 дней. Астронавты должны облететь обратную сторону Луны и вернуться на Землю.
CNN 5 апреля писал, что астронавты миссии Artemis II столкнулись с неожиданной бытовой проблемой – на третий день полета перестал работать бортовой туалет. Как сообщили в NASA, причиной неисправности стала замерзшая в вентиляционной трубе моча. Диспетчеры приняли остроумное решение: капсулу развернули таким образом, чтобы замерзший участок трубы оказался под прямыми солнечными лучами. Это частично прочистило систему, позволив сбросить часть жидкости в открытый космос.