Главная / Технологии /

На корабле Artemis II из-за замерзшей трубы возникли проблемы с туалетом

Астронавты миссии Artemis II, которые в настоящее время совершают облет Луны на корабле Orion, столкнулись с неожиданной бытовой проблемой – на третий день полета перестал работать бортовой туалет, пишет CNN. Как сообщили в NASA, причиной неисправности стала замерзшая в вентиляционной трубе моча.

Диспетчеры приняли остроумное решение: капсулу развернули таким образом, чтобы замерзший участок трубы оказался под прямыми солнечными лучами. Это частично прочистило систему, позволив сбросить часть жидкости в открытый космос.

Экипажу пришлось временно пользоваться аварийными пакетами наподобие тех, что применялись еще во времена программы «Аполлон». Астронавты, как отмечается, с большим трудом переносили отсутствие нормальной системы утилизации отходов в маленькой капсуле из-за сильного запаха.

Окончательно починить туалет удалось только к полуночи по восточному времени США.

Стоит отметить, что это не первый сбой системы жизнеобеспечения на Orion. Сразу после запуска насос туалета не работал из-за нехватки воды – проблему удалось решить быстро. Несмотря на курьезный характер инцидента, в NASA подчеркивают, что подобные «бытовые» неисправности в дальнем космосе требуют серьезного внимания, так как влияют на моральный дух экипажа.

2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II. Это первая пилотируемая миссия к Луне с 1972 г. Продолжительность полета составит 10 дней. Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен должны облететь обратную сторону Луны и вернуться на Землю.

